RMC SPORT - Genoa, Medeiros: "Contento per la conferma di Ballardini"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

L'attaccante portoghese Iuri Medeiros ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine dell'evento Genoa Esports Roadshow: "L'esperienza a Genova è buona. Mi piace la città e sto lavorando per fare bene. È stato bello segnare il mio primo gol in Serie A e spero di continuare così. Veloso, Bessa e Pereira mi hanno aiutato molto ad ambientarmi in Italia. Con Ballardini il rapporto è ottimo, è una persona che aiuta i giocatori e mi piace come allenatore. Sono contento che l'abbiano confermato. Contro la Fiorentina sarà difficile, dovremo dare il massimo per vincere. È una bella squadra, sarà una sfida difficile".