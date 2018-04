RMC Sport - Genoa, Pereira: "Il Futuro? Sono felice qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato nel derby, il giocatore del Genoa Pedro Pereira è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Io penso che sia stata una bella partita, la squadra ha fatto una bellissima partita e devo fare i complimenti a tutti i ragazzi perché hanno fatto una bella partita".

Risultato giusto?

"Sì penso di sì, è un risultato giusto, nessuna delle due squadre ha avute occasioni da gol chiare ma noi potevamo avere un po' di fortuna in più".

Schiacciati nel primo tempo?

"Non penso questo, penso che la squadra è stata brava a chiudere tutti gli spazi, loro non hanno avuto occasioni, la squadra si è schierata e ha avuto più occasioni, loro non hanno avuto occasioni".

Primo derby da titolare?

"E' una gara importante per tutti i tifosi del Genoa e anche per noi, è stata un piacere enorme il primo derby da titolare e anche il mio primo derby e sono molto felice per questo".

Ti aspettavi di giocare?

"Tutti si aspettano di giocare, durante la settimana tutti lavoriamo forte per avere la possibilità di giocare, poi la scelta è del giocatore ma chi gioca può fare bene perché tutti siamo a posto".

Futuro?

"Il mio futuro è al Genoa, sono molto felice qua e voglio continuare col Genoa".