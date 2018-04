RMC SPORT - Genoa, Perin: "Il mio sogno è giocare la Champions"

Fonte: Andrea Piras

Il portiere del Genoa, Mattia Perin, ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine di un evento benefico: "Si può essere amici con i genoani, ma non ti nego che durante il derby di andata e di ritorno ci insultiamo e cerchiamo di portare la propria squadra. Napoli? Noi vogliamo finire in maniera dignitosa questo nostro campionato non certo iniziato nel migliore dei modi. Possiamo fare più punti possibili perché ci sono gare abbordabili. Sono focalizzato sul campo e a giugno vedremo. La mia ambizione è giocare la Champions League, è un sogno che ho da quando sono piccolo. La Nazionale è un obiettivo, quando smetterà Buffon ci saranno tanti portieri che vorranno prendere il suo posto. Dobbiamo affrontare il Verona con le molle, possono giocarsela, noi invece dovremo prendere la partita con attenzione. Non ci dev'essere la domanda "ci sarà Ballardini l'anno prossimo?" perché se l'è meritato. Lapadula ha fatto fatica a trovare il ritmo partita, ora si è sbloccato".