RMC SPORT - Genoa, Perinetti: "Presto conoscerete il futuro di Ballardini"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Chiara Biondini

Non si può lavorare bene se non si conoscono le peculiarità e le persone del territorio. Per me questi eventi sono sempre importanti". Così Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, a margine del premio Gentleman Liguria. "Dopo ieri sera si possono vivere anche questi eventi decisamente più a cuor leggero, è stata compiuta una impresa importantissima. Manca ancora qualcosina in termini di matematica salvezza, ma vogliamo soprattutto chiudere la stagione nel migliore dei modi".

Ora il nodo è Ballardini. Rimarrà?

"La salvezza non è ancora matematica, solo dopo quel momento ci incontreremo. La società programma il suo futuro e guarda in avanti. Il nodo allenatore è sicuramente il primo da sciogliere e presto ci saranno le novità ufficiali. Tutto parte dal tecnico, quindi un po' di pazienza e saprete".

Bessa e Medeiros si sono messi in luce in questo girone di ritorno.

"E' vero, ma anche il ritorno di Hiljemark è stato positivo. Pereira ha fatto bene e anche El Yamiq a Roma s'è ben comportato. Sono stati tutti interventi mirati".

Offerte concrete per Perin ne sono arrivate?

"No, non sono arrivate, ma ci faremo trovare pronti. Bisogna essere bravi ad acquistare giocatori, ma anche pronti a sostituire quelli che hanno offerte irrinunciabili".

Lei rimarrà a Genova?

"Il mio desiderio è quello di restare molti anni a Genova".

Prossima settimana si saprà il nome del nuovo allenatore?

Al momento opportuno si conoscerà chi guiderà il Genoa il prossimo anno".