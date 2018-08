RMC SPORT - Genoa, Preziosi: "Abbiamo una rosa di 25 titolari"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato in zona mista dopo la vittoria sull’Empoli: “Abbiamo una squadra di 25 titolari, se la giocano tutti. La rosa è stata costruita proprio per questo. Adesso è presto per dire quello che possiamo fare, dove possiamo arrivare, ma siamo contenti perché una vittoria adesso dopo quello che è successo a Genova fa sicuramente piacere. C’è ancora tanta tristezza e tanta rabbia per quello che è successo, è evidente che c’era ansia per la gara di oggi. Piatek? Ho guardato le sue partite una notte, credo che sia un giocatore molto importante. Davanti credo che non abbiamo problemi per fare gol, possiamo avere tante soddisfazioni. Fanno piacere questi tre punti e andiamo avanti. Peccato non aver giocato col Milan? Sì perché le squadre più quotate all’inizio fanno fatica, pazienza”.