RMC SPORT - Genoa, Preziosi: "Scontro diretto, bene averlo vinto"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato in zona mista dopo la vittoria di misura conquistata contro il Bologna: “Siamo contenti perché era una partita molto difficile, i giocatori entrati nella ripresa hanno cambiato la partita e dato profondità. Lazovic? Sulla destra ha creato panico e profondità, era fresco e ha fatto la differenza. Ha fatto quello che deve fare in ogni partita. Non sempre lo fa, ma quando lo fa lo fa bene. Sandro secondo me sarà pronto per la gara con la Lazio domenica prossima, è un uomo d’ordine che fa respirare il centrocampo. Sicuramente come uomo farà la differenza. Queste partite dobbiamo vincerle a Marassi, sono scontri diretti. Oggi ci siamo riusciti con la qualità. Cosa sta succedendo in FIGC? Speriamo di scrivere la parola fine, ci sono ancora degli strascichi. Sicuramente non è una bella pagina quella che si sta leggendo adesso. Nel primo tempo abbiamo sofferto troppo le loro ripartenze, il Bologna è venuto qui per fare gol e muovere la classifica. Cercavano un successo, ce l’hanno messa tutta, ma credo che abbiamo meritato soprattutto nel secondo tempo. Marchetti? Ha questo carattere, molto spesso può essere utile per dare adrenalina. Incoraggia sempre tutti prima di partire, è un uomo spogliatoio”.