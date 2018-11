RMC SPORT - Genoa, Radu: "Mancata un po' di fortuna. E bravo Audero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ionut Radu, portiere del Genoa, ha così commentato in zona mista il pareggio ottenuto dai rossoblu nel derby della Lanterna contro la Sampdoria: "Ringrazio i miei compagni: oggi sono stati straordinari. Durante la settimana hanno lavorato al massimo e dato tutto: sentivamo questa partita ed è stata spettacolare anche se ci è mancato qualcosa. Forse un po' di fortuna, anche se il loro portiere è stato molto bravo e devo fargli i complimenti. Quando sono entrato in campo è stata un'emozione incredibile: mai vissuta un'atmosfera del genere. I tifosi sono stati straordinari e spero che non li abbiamo delusi. Gol subito? Non ricordo benissimo, dovrei rivedere. Da martedì riguarderemo gli errori per imparare e lavoreremo di più verso la prossima partita. Dobbiamo guardare la parte piena del bicchiere: abbiamo fatto un grande gioco e questa per noi è stata una grande spinta. Oggi meritavamo di più. Ogni partita va affrontata con la mentalità giusta: se si fa come oggi possiamo sempre fare risultato. Piatek? Sono contento per lui, deve ripartire da qua e battere ogni record da adesso in poi", le dichiarazioni raccolte da RMC Sport.