RMC SPORT - Genoa, Romulo: "Lottiamo tutti per lo stesso obiettivo"

Romulo, centrocampista del Genoa, ha parlato così in zona mista dopo la vittoria sull’Empoli: “Nel primo tempo c’era un silenzio pazzesco, dovuto per quello che è successo. È un’esperienza che porterò sempre con me, è stato un gesto bellissimo per le famiglie delle vittime, ma spero che non succeda mai più. Siamo una squadra completamente nuova, tanti nuovi acquisti, ma si vede già un bel gruppo. Lottiamo tutti per lo stesso obiettivo".