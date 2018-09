RMC SPORT - Genoa, Zarbano: "Soddisfazione ed emozione per i 125 anni"

Fonte: dal nostro inviato, Andrea Piras

L'amministratore delegato del Genoa Alessandro Zarbano ha parlato a RMC Sport in occasione dell'emissione del francobollo per la celebrazione dei 125 anni del club ligure: "In coincidenza con il nostro 125esimo compleanno abbiamo deciso, col Ministero per lo Sviluppo Economico e con Posto Italiane, di emettere un francobollo celebrativo. Per la prima volta un francobollo è stato emesso non per un successo ma per un fatto storico. C'è soddisfazione per questo traguardo, ringraziamo il presidente Mattarella che ha inviato un telegramma alla Lega e che il presidente Micciché ha condiviso con noi. Emozione? L'emozione c'è tutti i giorni per il lavoro che facciamo. Maglia celebrativa? Si, l'abbiamo fatta per i 125 anni".