RMC SPORT - Ghedin: "La Lazio può puntare alla Champions League"

© foto di Federico De Luca

Pietro Ghedin, ex giocatore della Lazio ed ex ct della nazionale italiana femminile, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo della gara di Europa League tra Lazio ed Eintracht Francoforte: "Hanno avuto un calo di rendimento sia Milinkovic-Savic sia Luis Alberto ma sono convinto che presto torneranno quelli che hanno fatto la differenza nella passata stagione. Loro due erano gli artefici principali della finalizzazione del gioco. La Lazio comunque sta facendo un buon campionato, potrebbe fare di più ma non è messa male".

Per Milinkovic quanto può aver inciso un'estate in cui si è parlato tanto di lui in ottica mercato?

"E' un grande giocatore senza ombra di dubbio ma è giovane e non si può pretendere da lui costanza di rendimento. Lui può fare quello che ha fatto la passata stagione".

Si può parlare di Champions League come obiettivo in campionato?

"Ce la possono fare perché hanno un po' di esperienza in più ma devono ritrovare serenità e i due giocatori di cui parlavamo prima. La Lazio è un'ottima squadra e possono puntare ad un posto in Champions anche quando avranno Milinkovic e Luis Alberto al meglio".

Di Simeone Inzaghi invece che idea si è fatto in questa stagione?

"Inzaghi è una bellissima sorpresa e ha fatto bene sino ad ora. E' chiaro che magari anche lui si è un po' appannato ma ha l'intelligenza per uscire da questo momento anche perché ha il tempo per farlo. E' un ragazzo giovane che in Prima Squadra allena solo da tre anni. Qualche piccolo scossone ce l'ha avuto anche lui ma essendo intelligente può recuperare. E' un allenatore quotato che farà bene".

Si aspettava questa crescita esponenziale del calcio femminile?

"Adesso che sono entrate anche a livello professionistico è tutto meglio. Le ragazze ora hanno l'idea di cosa voglia dire giocare a livello professionistico ma tutte le squadre di Serie A devono intraprendere questa strada. Di questo passo si faranno buone cose e anche la Nazionale è di buon livello".

La convince l'Italia di Mancini?

"L'inizio di Mancini mi sta entusiasmando perché vedo uno stile di gioco diverso. Speriamo che le cose vadano bene per tutti ma la strada è quella giusta e dobbiamo avere fiducia".