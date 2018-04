RMC SPORT - Ghironi (Toro Channel): "Belotti via? Mazzarri è stato chiaro"

Dalla sala stampa dell'Olimpico Grande Torino

Nel post della conferenza di Walter Mazzarri, in vista di Torino-Milan, il giornalista Marco Ghironi di Torino Channel ha commentato ai microfoni di RMC Sport le parole del tecnico granata: "Al Toro sono mancati i numeri sotto porta, contro il Chievo. La squadra di Mazzarri ha creato occasioni e ne ha concesse davvero poche. In casa dei clivensi è venuta meno la capacità di sbloccare la partita, come ha sottolineato l'allenatore granata presentando la sfida contro il Milan. Quando i granata si liberano della zavorra iniziale, per così dire, sono bravi a imbastire un tabellino importante, come visto contro Cagliari e Crotone".

In conferenza si è parlato di Belotti. Che idea c'è da farsi sul futuro del Gallo? "Mazzarri non vuole parlare di mercato. Ma una squadra che vuole costruirsi, come ha detto il tecnico, deve tenere i suoi giocatori migliori. E tra i migliori ci sono N'Koulou, Sirigu e Belotti, tra gli altri. Il Gallo sta vivendo una fase alterna della sua stagione, e la gara contro il Milan rappresenterà un test importante per lui. Se partirà a fine anno? Per ora i discorsi sono stati più o meno dribblati... anche se la volontà di tenere l'attaccante a Torino sembra chiara".

Che Toro c'è da aspettarsi contro i rossoneri? "Lo stesso visto contro l'Inter, anche se i nerazzurri giocano diversamente dalla squadra di Gattuso. E il Milan ci arriva in crescita, una rimonta in classifica cominciata proprio dopo il pari contro il Torino, con l'esonero di Montella e l'arrivo di Gattuso. In un certo senso, domani (stasera, ndr) si chiuderà un cerchio. Sarà una gara diversa rispetto allo 0-0 dell'andata. E il Toro l'affronterà come fatto contro i nerazzurri. Cercando di essere attento, cinico e bravo a sfruttare gli episodi" le parole del cronista.