RMC SPORT - Giampaolo, niente Napoli. Osti: "Altri due anni alla Samp"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato ai microfoni di RMC Sport a margine dell'evento "Gentleman Liguria": "Giampaolo ha un contratto per altri due anni e siamo sicuri che sarà l'allenatore della Samp del prossimo biennio. Torreira al Napoli? È un giocatore blucerchiato e decideremo insieme al suo agente Pablo Bentancur quali saranno le sorti del ragazzo. Tornando su Giampaolo, quando c'è un contratto in essere questo deve essere rispettato anche se è chiaro che si debbano essere programmi condivisi. A fine campionato parleremo del futuro, analizzando anche chi resterà e chi partirà. Il calo della squadra? Dovete chiedere al mister. Non ho mai parlato di obiettivo Europa ma ho affermato che la Samp partiva per fare il meglio possibile. Abbiamo già fatto più punti rispetto all'anno scorso e nelle ultime quattro cercheremo di migliorare e crescere, anche se non sarà facile. Gli obiettivi non devono essere sbandierati ma solo raggiunti. Resta una stagione più che positiva: ho detto che pensavamo che questa squadra fosse da settimo/decimo posto e siamo in quella zona della classifica. Lo Scudetto? Ci sono tantissime componenti che entrano in gioco adesso. Penso che la Juve abbia un vantaggio, visto che un punto in più è pesante. Tutte le partite sono difficili adesso e magari quella che sulla carta sembra agevole potrebbe rivelarsi insidiosa".