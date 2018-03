RMC SPORT - Gianfelice Facchetti: "Inter all'avanguardia, va sempre oltre"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

A margine della presentazione, a Milano, del libro "Inter 110, noi siamo fratelli del mondo", Gianfelice Facchetti, erede del grande Giacinto, parla così della ricorrenza: "Bello scrivere di Inter e attraversare 110 anni di cosa è stata l'Inter. Una serie di elementi ritornano sempre perché il club non manca mai agli appuntamenti importanti. Non sono i numeri che parlano, ma le pagine alle quali tutti gli interisti sono affezionati. Questa squadra ha fatto la differenza spesso anche fuori dal campo. La storia parla di un'allergia al potere. Penso a quando ci vietarono di chiamarci Internazionale, salvo poi ritornare a farlo più avanti. L'Inter è avanguardia, va sempre oltre. È sempre stato così. Ha dimostrato capacità d'interpretazione dei vari momenti del calcio come nessun altro. Grazie a chi ha guidato l'Inter dall'alto. Il più grande regalo che ci hanno fatto è quello di averci tenuto lontani dagli illeciti e dalle sporcizie. Non so se questi colori ci hanno allungato la vita, ma sicuramente l'hanno resa più bella".