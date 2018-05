RMC SPORT - Gianfelice Facchetti: "Spalletti ok. Inter-Juve morta e sepolta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il figlio di Giacinto Facchetti, Gianfelice, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti dopo il premio consegnato ad Andrea Pirlo. "Non c'è bisogno di spiegare cos'è stato Pirlo per il calcio italiano, al di là delle maglie che ha indossato. Da appassionati di calcio lo abbiamo apprezzato per il talento espresso, è uno dei giocatori più forti di sempre".

Sull'Inter. "Credo sia da vivere fino all'ultimo secondo, il merito di Spalletti è avere tenuto in corsa la squadra fino al termine dell'annata, perdere contro la Juventus poteva significare avere problemi di umore, invece l'undici si è ripreso sin da Udine. Per me va riconfermato, ha fatto un ottimo lavoro, la squadra non ha mai sbandato del tutto nemmeno nei momenti di difficoltà".

Sugli addii possibili, come quello di Icardi. "A sensazione non credo che la qualificazione in Champions cambi i destini della squadra".

Sulle polemiche di Inter-Juventus. "Per me è finita 2-3, oramai è una partita morta e sepolta".