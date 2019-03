RMC SPORT - Giannichedda: "Entusiasmo Lazio. Atletico sottovalutato"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

"La vittoria della Lazio di sabato? I biancocelesti già contro il Milan in Coppa Italia avevano dimostrato di essere in crescita, i big sono tornati a fare la differenza. Non mi aspettavo però una Roma così deludente in un derby". Questo il commento di Giuliano Giannichedda, ex giocatore e ora allenatore, intervenuto a RMC Sport 'Live Show': "La vittoria nella stracittadina ti dà tanto entusiasmo per fare bene il finale di stagione. La lotta al 4° posto sarà aperta fino alla fine. Nessuno si aspettava il crollo dell'Inter o che il Milan non prendesse più gol".

Inzaghi da allenatore ha bruciato le tappe?

"All'inizio ci vuole sempre un po' di fortuna nel capitare al posto giusto nel momento giusto. Poi devi essere bravo tu e Inzaghi, dopo essere entrato in punta di piedi, si è fatto apprezzare per l'umiltà e la sua voglia di lavorare. Nel derby è stato bravo dal punto di vista tattico".

La Juve ha vinto a Napoli ma la prestazione non è stata soddisfacente in vista dell'Atletico Madrid...

"La partita di ieri è stata strana, è cambiata troppe volte tra espulsioni ed episodi vari. La Juve ha nelle corde la possibilità di arrivare ai supplementari contro l'Atletico, che è una grandissima squadra. Forse a livello mediatico è stata sottovalutata troppo. Uscire con loro non è un fallimento, il sorteggio è stato sfortunato. Ronaldo? È un campione ma non ti basta per vincere la Champions, ti aiuta ma serve un apparato di squadra dietro. Credo sarà decisivo contro la squadra di Simeone".

Sul futuro di Allegri:

"Io me lo terrei, in questi anni ha dimostrato di saper giocare sia in Italia che in Europa. Me lo terrei stretto".