RMC SPORT - Giannichedda: "Juve beffata. Buffon esagera ma lo capisco"

Giuliano Giannichedda, ex giocatore di Juventus e Lazio, a RMC Sport Live Show ha toccato tanti temi tra cui ovviamente le coppe europee a partire dalla sconfitta dei biancocelesti di Simone Inzaghi: “Paradossalmente essere andati in vantaggio ha fatto pensare alla Lazio di aver passato il turno ed hanno staccato la spina, cosa da non fare mai, specie in Europa. Il pareggio immediato non ci voleva ed è stato il là del blackout della Lazio. Ciò che è successo ha davvero dell'incredibile, prendere 3 gol in pochi minuti...”.

Questo blackout della Lazio precede il derby contro una Roma che invece arriva con tanto entusiasmo. Come vedi questa partita?

“La Roma avrà l’adrenalina a mille per la vittoria sul Barcellona, ma dovranno essere bravi a gestirla mentre dall'altra parte la Lazio ha l’opportunità subito di rifarsi. Quest’anno il derby, partita già molto delicata, vale anche la Champions League e sarà una partita fondamentale per entrambe. Sia Lazio che Roma possono fare il salto di qualità proprio in questa partita così sentita”.

Era rigore su Vazquez in Real Madrid-Juventus? E che pensi dello sfogo di Buffon?

“Quel rigore è stato una beffa perché la Juve aveva fatto una rimonta pazzesca in casa dei più forti del mondo. Dalla posizione dell’arbitro il rigore ci può stare, doveva essere il giudice di porta a dare una mano e dire che non c’era una spinta tale da parte di Benatia da valere un calcio di rigore. La reazione di Buffon ci può stare perché probabilmente è stata la sua ultima partita in Champions. Le sue esternazioni forse sono state esagerate ma in quei momenti è difficile trattenere le parole. Agnelli con grande sportività ha detto le cose nella maniera giusta, credendo un’accelerazione per quanto riguarda l’utilizzo della VAR in Champions League”.

Milan-Napoli è una partita spartiacque per entrambe. Chi arriva meglio?

“Il Milan ha fuori entrambi i difensori titolari e contro un attacco fortissimo come quello del Napoli potrebbero andare in difficoltà. Il Napoli oltre a questo ostacolo ha solo lo scontro diretto contro i bianconeri che può complicare la vita. Credo che la squadra i Sarri abbia un calendario più abbordabile di quello della Juventus. Contro il Milan vedo favorito il Napoli”.