© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Una settimana alla gara di ritorno di Torino, quando la Juventus cercherà la rimonta contro l'Atletico Madrid. Ne ha parlato a RMC Sport l'ex centrocampista bianconero Giuliano Giannichedda: "La Juve ha nelle corde la possibilità di arrivare ai supplementari contro l'Atletico, che è una grandissima squadra. Forse a livello mediatico è stata sottovalutata troppo. Uscire con loro non è un fallimento, il sorteggio è stato sfortunato. Ronaldo? È un campione ma non ti basta per vincere la Champions, ti aiuta ma serve un apparato di squadra dietro. Credo sarà decisivo contro la squadra di Simeone".