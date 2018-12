RMC SPORT - Giannichedda: "Milinkovic-Savic è sotto pressione"

Giuliano Giannichedda, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “I problemi di Milinkovic-Savic alla Lazio? "La Lazio ha Milinkovic e Luis Alberto che stanno faticando. Milinkovic però non ha fatto la preparazione anche a causa del Mondiale che un po' di forza di toglie. In questo momento è anche sotto pressione e non riesce a replicare quanto fatto la stagione scorsa ma sono sicuro che grazie al lavoro di Inzaghi presto tornerà quello che abbiamo imparato a conoscere lo scorso campionato".

Lazio comunque vicino ad un posto in Champions e avanti in Europa League?

"Sta facendo quello che deve fare. Le altre non stanno correndo quindi magari una Lazio come quella dell'anno scorso sarebbe ancora più in alto e magari già affermata al quarto posto. Questo era il momento giusto per allungare sulle altre e la Lazio non ci è riuscita".