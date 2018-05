RMC SPORT - Giordano: “Per Sarri vale ciò che ha detto De Laurentiis”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista Antonio Giordano - firma del Corriere dello Sport - ha fatto il punto su alcune situazioni legate al mondo Napoli poche ore dopo le parole del presidente Aurelio De Laurentiis.

Come si sono lasciati De Laurentiis e Sarri? “Quelle del presidente non sono parole di facciata, è indiscutibile che il rapporto abbia un retrogusto amaro. Forse da parte di entrambi. Non ci saranno sconti, per tutto ciò che è successo. La materia mi sembra abbastanza limpida, gli ultimi mesi sono stati diversi rispetto ai precedenti. Credo che ci sia comunque affetto e stima di fondo da entrambe le parti, anche riconoscenza reciproca. Poi c'è un graffio sulla sensibilità di entrambi per degli atteggiamenti, delle posizioni. Non dico che una parte abbia ragione e l'altra abbia torto, non mi permetterei mai”.

I divorzi con gli allenatori in casa Napoli sono sempre simili? “Il distacco di Benitez fu diverso, più o meno annunciato. De Laurentiis provò ad allungare il contratto, fu diverso con Mazzarri perché già si stava per compiere il divorzio. Qualche anno prima sembrava destinato alla Juventus, con De Laurentiis che andò a casa di Gasperini. Poi il giorno dopo ci fu l'incontro chiarificatore, fondamentalmente l'addio è meno rumoroso che altrove. Ricordo ad esempio l'addio di Conte alla Juve, nel calcio spesso accade così”.

Hamsik ha aperto all'addio, poi sembra aver ritrattato. Come andrà a finire? “Non so, c'è più di una possibilità che vada in Cina. Ci sono milioni di euro in ballo e una scelta di vita da fare, calandosi in una realtà diversa. Poi ci sono le ragioni del cuore, così come le incognite del mercato. Credo che inevitabilmente se ne parlerà ancora, la presenza di Ancelotti può spostare qualcosa”.

Oggi De Laurentiis ha detto che non farà sconti. Sarri ha una clausola rescissoria fino al 31 maggio, come si comporterà il Napoli dopo quella data? “La clausola scade a breve, se non assecondata terrebbe automaticamente in vita il contratto stesso. Ciò vuol dire bloccare Sarri, magari dopo il 31 maggio in assenza di clausola qualcuno può andare a bussare alla porta di De Laurentiis. Non me la sento di sbilanciarmi, per me vale ciò che ha detto quest'oggi il presidente”.

Le prossime ore saranno decisive per Rui Patricio? “Credo possano non bastare 72 ore, ma credo anche che sia il più serio candidato a raccogliere l'eredità di Reina”.