RMC SPORT - Giordano: "Hamsik in Cina, Ancelotti può spostare qualcosa"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il giornalista Antonio Giordano - firma del Corriere dello Sport - ha espresso il proprio pensiero sul possibile trasferimento di Marek Hamsik in Cina e sul possibile approdo al Napoli del portiere Rui Patricio.

Hamsik ha aperto all'addio, poi sembra aver ritrattato. Come andrà a finire? “Non so, c'è più di una possibilità che vada in Cina. Ci sono milioni di euro in ballo e una scelta di vita da fare, calandosi eventualmente in una realtà diversa. Poi ci sono le ragioni del cuore, così come le incognite del mercato. Credo che inevitabilmente se ne parlerà ancora, la presenza di Ancelotti può spostare qualcosa”.

Le prossime ore saranno decisive per Rui Patricio? “Credo possano non bastare 72 ore, ma credo anche che sia il più serio candidato a raccogliere l'eredità di Reina”.