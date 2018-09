RMC SPORT- Giordano: "Se discutiamo Dybala possiamo chiudere"

© foto di Luca Rea/LR Press

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, è stato intervistato da RMC Sport a margine di un evento in ricordo di Franco Califano e ha parlato di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, molto chiacchierato in questo avvio di stagione: "È un grande talento, non ha ancora la continuità anche nell'arco dei 90', ma va aspettato. Se lo discutiamo possiamo chiudere tutto. Chiaramente in attacco c'è tanta concorrenza: Ronaldo ha il posto assicurato, poi ci sono gli altri ma sono sicuro che ci farà divertire".