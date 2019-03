© foto di Federico De Luca

Paolo Giovannelli, ex giocatore anche della Roma, a RMC Sport ha parlato delle voci che vogliono Paulo Sousa nel futuro dei giallorossi: "Ho pochi elementi per giudicare. Ricordo Sousa che il primo anno a Firenze fece molto bene poi non ha più fatto granché. Secondo me non è giusto che la Roma prenda un altro allenatore a marzo. Di Francesco fino ad oggi ha fatto discretamente bene e io società lo proteggerei fino alla fine anche nei confronti dei giocatori. Cambiare allenatore ora sarebbe ridicolo".