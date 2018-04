RMC SPORT - Giunti: "Corsa Scudetto, Juve ancora in vantaggio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex calciatore, oggi allenatore, Federico Giunti, intervenuto nel corso del Live Show su RMC Sport ha commentato così il duello Scudetto a distanza tra Juventus e Napoli: "In questo momento mi verrebbe da dire che i bianconeri hanno più pressione perché avevano un vantaggio che hanno dilapidato, ma non sarà così. La Juve è abituata a giocarsele queste partite importanti, ha dimostrato negli anni passati di avere giocatori che non hanno timore di affrontare questo tipo di partite. Chiaramente l'entusiasmo del Napoli fa da contraltare, probabilmente non si aspettavano di arrivare a quattro partite dalla fine recuperando quello svantaggio che li vedeva lontani dalla Juve. Sarà interessante vedere come andrà a finire ma darei una piccola percentuale di vantaggio alla Juve, per via del punto in più".

Verratti in Francia non è più quel giocatore che si credeva potesse essere. Lo stiamo sopravvalutando?

"Secondo me no, perché gli ho visto fare delle cose che ho visto fare a pochi centrocampisti. Delle volte probabilmente si innescano dei meccanismi anche a livello mentale che non ti permettono di esprimerti al massimo, mi viene da pensare questo. Ho visto tanti giocatori che in alcuni ambienti davano la metà di quello che potevano dare e poi stimolati in maniera differente davano il 120% da altre parti. Probabilmente Verratti è un giocatore che ha bisogno di trovare la quadra giusta e non è così in questo momento a Parigi".



Periodo negativo per il Milan. Cosa deve fare Gattuso per uscire da questo momento?

"Sono chiamati a fare più punti possibili da qui alla fine, catalizzando poi tutto nella partita più importante della stagione che è la finale di Coppa Italia contro la Juve. Mi spiace per Gattuso perché veramente era riuscito a far fare un percorso ottimo alla squadra e nelle difficoltà iniziali era riuscito a tirare fuori da tutti al 110%. Purtroppo non ti puoi neanche rilassare di poco, perché poi vai a fare brutte figure con squadre che invece sono probabilmente tanto lontane da te da un punto di vista tecnico e di qualità, però se non le affronti con la testa giusta poi sbagli e vai incontro ad una figuraccia. So quanto Gattuso possa essere amareggiato da questo tipo di risultato perché lui era l'opposto, non dava niente per scontato e quindi mi lascia perplesso il fatto che la squadra abbia dato questo segnale in questo finale di stagione".