RMC SPORT - Goria: "Napoli su Piatek? Può essere un'alternativa a Milik"

© foto di Federico De Luca

Il giornalista RAI Amedeo Goria è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso della trasmissione A Tutto Napoli: "Mi è piaciuta la Nazionale, ha giocato bene e creato tanto contro una Polonia stranamente arrendevole. Il gol di Biraghi è stato importante, Mancini potrà lavorare con i giovani. Il Napoli su Piatek? Preziosi vorrà ricavare tantissimi milioni dalla sua cessione. Si parla di una Roma pronta a vendere Under a 50 milioni per arrivare a Piatek. Dobbiamo vederlo per bene nel corso di tutto il campionato, ha forza fisica e può essere una buona alternativa a Milik. Se il Napoli riuscirà ad andare avanti in Champions, servirà sicuramente un'alternativa a Milik".