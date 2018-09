RMC SPORT - Gravina assicura: "Non ci sarà un nuovo 29 gennaio"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

Terminato l'incontro con i presidenti di AIC, Lega Dilettanti e AIA da un lato, e il sottosegretario Giorgetti dall'altro, il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina si è soffermato ai microfoni dei cronisti presenti: "L'obiettivo fondamentale è quello di evitare che si ripeta il 29 gennaio. Ci siamo presentati con un gruppo granitico, abbiamo trovato un'intesa fondamentale sui contenuti e credo che sia un passaggio importante. Abbiamo individuato un metodo di lavoro che avevamo smarrito prima del 29 gennaio. Siamo compatti e consapevoli che dobbiamo dare una direzione".

Il candidato sarà lei o sarà Sibilia?

"Non ne abbiamo parlato. I nomi li leggiamo e ci gratificano, ma in questo momento non c'è alcuna ipotesi di conflitto. Noi vogliamo trovare non il nome del presidente, ma dare una governance compatta. Dobbiamo parlare con tutti e alla fine tireremo le somme: chi avrà il maggior e miglior consenso sarà candidato e tirerà le fila".

Cercherete un dialogo con le leghe di A e B?

"Assolutamente, ma anche con gli allenatori".

Quali sono i capisaldi del vostro progetto?

"Anzitutto la madre di tutte le problematiche, la riforma dei campionati. Oggi ci sono tanti problemi nel calcio italiano che bisogna affrontare: uno per volta, a cominciare dalle licenze nazionali, che consentono ancora il non rispetto di alcuni equilibri di gestione in alcune società. E poi dobbiamo insistere moltissimo sulla riduzione del mondo professionistico con l'introduzione del semi-professionismo".

Sarà superata la fase di conflitto con le leghe maggiori?

"Non lo so. Io credo che si debba superare il conflitto tra leghe maggiori e minori: facciamo parte dello stesso sistema. E il processo di rinnovamento passa attraverso una logica di sistema".

Di cosa avete parlato con Giorgetti?

"Abbiamo parlato di politica sportiva, ho rappresentato alcuni temi che ormai sono noti e sono il mio cavallo di battaglia di tanti anni. Sono convinto che il calcio italiano passi attraverso determinati punti focali, come il semiprofessionismo o l'apprendistato. E poi bisogna iniziare a discutere di una mini-percentuale, come accaduto nel calcio francese, che è il famoso diritto sulle scommesse".

Sibilia ha parlato di problematiche emerse dalle decisioni del commissario straordinario Fabbricini.

"Io quello che avevo da dire l'ho scritto al commissario. Noi abbiamo questa etichetta di ribelli, una lettera scarlatta che ci porta a essere visti non di buon grado. Sono convinto che Fabbricini sia una persona straordinaria, forse in così breve tempo non ha trovato la strada giusta per il calcio italiano".

Cosa ha scritto?

"Abbiamo parlato delle licenze nazionali, per dare certezze sull'inizio dei campionati. Poi vanno introdotti punti chiari sulle recidive: chi non paga per due semestri va escluso. Ci sono tanti punti".

Mancini ha lanciato l'allarme giovani.

"È un problema che esiste ed è per questo che ipotizziamo l'introduzione del semiprofessionismo, che non toglierebbe posti di lavoro ma darebbe vantaggi dal punto di vista fiscale, che comunque imporrebbero alle società di investire su infrastrutture e settori giovanili. Se non inizia a lavorare sui giovani continueremo a ricevere lamentele, che ora sono di Mancini ma prima erano di Conte,

Ci sarà un nuovo 29 gennaio?

"No, è finita. Ci sarà il 22 ottobre".

Sul rapporto col CONI.

"Io credo che la riforma del calcio italiano debba passare attraverso un ruolo importante della FIGC, cerniera con il CONI, la cui funzione va riconosciuta, difesa e valorizzata. Da parte nostra c'è massima disponibilità e massimo rispetto. E bisogna anche lavorare col governo italiano, senza il quale non si può pensare a una riforma".