RMC SPORT - Graziani: "Fossi nella Fiorentina cederei Chiesa a 70 milioni"

Ciccio Graziani, ex calciatore e noto opinionista, ha parlato da Pitti Immagine ai media presenti tra cui RMC Sport: "Ai Mondiali tifo l'Islanda, anche se uscirà al primo turno. Anche se la mia squadra è l'Argentina perché Messi deve vincere un Mondiale, è giusto così. Nainggolan? Non voglio pensare ad una Roma senza lui e Alisson, ma ci sono delle offerte che fanno vacillare un po' tutti. Vedremo quali saranno gli interessi della società. Le parole di Della Valle su Chiesa? Se ti offrono 70 milioni di euro lo devi dare via subito, altroché. E' un ragazzo di ottime prospettive e che dopo la stagione di quest'anno merita le attenzioni che ha, ma 70 milioni sono tanti per un ragazzo così. Poi non sappiamo che margini di crescita abbia: in fatto di gol deve migliorare molto. Se i Della Valle non lo vendono a queste cifre è un mezzo suicidio. Poi è chiaro: devi essere bravo ad investire bene gli eventuali soldi che arriverebbero. Lo dico con un pizzico di rammarico ma mi pare evidente, con 70 milioni puoi comprare giocatori bravi e mettere a posto il bilancio".