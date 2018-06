RMC SPORT - Graziani: "Non posso pensare a una Roma senza Nainggolan"

Abbiamo raccontato nei giorni scorsi dell’interesse manifestato dall’Inter nei confronti del promettente centrocampista del Sochaux Lucien Adong Agoume. I nerazzurri, ad ogni modo, non sono l’unica società ad avere messo il talentuoso prospetto nel mirino. Anche il Barcellona, secondo...

Sarri-Chelsea, Ramadani a Milano per chiudere l'operazione

Samp, trovato l'accordo per la cessione di Ricky Alvarez all'Atlas

Atalanta, il punto sulla difesa: in arrivo anche Varnier

ChievoVerona, idea Milic per la difesa

Fiorentina, trattativa aperta per Soucek. Nandez non è una priorità

Pres. Galatasaray: "Offerta per Nagatomo. L'Inter ci ha chiesto il doppio"

Parma, per Calaiò c'è l'offerta della Salernitana

Dalla Juve il primo colpo per Inzaghi: Bologna in pole su Favilli

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 giugno

Juve, Favilli torna bianconero: andrà in ritiro, oggi le visite e la firma

Graziani: "Non posso pensare a una Roma senza Nainggolan"

Via al Mondiale, i pronostici della redazione di Tuttomercatoweb

Antognoni: "Chiesa? C'è ottimismo, rimarrà per qualche anno"

Milan, socio in arrivo. Ma il nome è ancora top secret

Russia 2018 al via: tutte le rose delle 32 nazionali in gara

Ciccio Graziani , ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di RMC Sport delle possibili cessioni di Radja Nainggolan e Alisson Becker: "Non voglio pensare ad una Roma senza lui e Alisson, ma ci sono delle offerte che fanno vacillare un po' tutti. Vedremo quali saranno gli interessi della società".

