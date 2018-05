RMC SPORT - Guardiola: "Complimenti Juve, vincere non è mai facile"

Nel corso dell'intervista rilasciata a 'RMC Sport', a margine della XV edizione della 'Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018', l'allenatore del Manchester City Josep Guardiola s'è complimentato con la Juventus per la vittoria dello Scudetto: "Vincere è sempre molto difficile e la Juventus ogni anno dimostra la sua forza. Vincere è sempre molto complicato, devi fare sempre le cose per bene e quest'anno hanno battuto una delle squadre più forti al mondo come il Napoli".

