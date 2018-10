RMC SPORT - Guardiola: "Sassuolo gioca calcio propositivo. Mazzone il top"

Fonte: Dai nostri inviati, Alessandro Rimi e Lorenzo Marucci

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, intervistato da RMC Sport a margine del Festival dello Sport, ha parlato così: "In Italia, Spagna, Germania, Brasile... il talento c'è. Ci sono giocatori bravi e giovani, così come buoni allenatori. De Zerbi piccolo Guardiola? Mi hanno parlato molto bene di lui e delle sue squadre. Fa un calcio propositivo. Giudichiamo i risultati, ma ci sono allenatori preparatissimi qui. Il migliore in Serie A? Ci sono tanti calciatori che mi piacciono. Io preferisco vedere una squadra. Sarri? Mi aspettavo che riuscisse a imporsi in fretta anche in Inghilterra. Modric-Inter? Fantacalcio. Il mercato ora è chiuso. Gattuso? Me ne hanno parlato bene, un mio preparatore al City ha lavorato con lui a Pisa. VAR in Champions? Ci sarà presto, sicuramente. Henry? Sono davvero contento per il suo nuovo incarico al Monaco. Ieri gli ho fatti i miei complimenti. Meglio io o Ancelotti? Mazzone! Lui è il più forte di tutti. Mi ricordo che in un Brescia-Atalanta andò sotto la curva e pensai: ' Cosa ci faccio qua?'. Mi ha aiutato molto, è una persona perbene. Gli mando un abbraccio forte. Ritorno in Italia? Vengo spesso nel vostro Paese, mi piace molto. Per il futuro professionale vedremo...".