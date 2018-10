RMC SPORT - Guerini: "Futuro Chiesa? Andrà via con la morte nel cuore"

© foto di Federico De Luca

Vincezo Guerini, ex giocatore e dirigente della Fiorentina, è stato interpellato in esclusiva ai microfoni di "Garrisca al Vento!", trasmissione in onda su RMC Sport a cura di FirenzeViola.it: "Credo che la Fiorentina abbia un atteggiamento diverso dallo scorso anno, concede molto meno agli avversari. Fuori casa i numeri non sono il massimo, ma le prestazioni non sono state brutte e i risultati sono stati immeritati. Quando i viola giocano in casa si sentono più protetti dai loro tifosi: ricordo che anche ai miei temi in casa davano del filo da torcere ai nostri avversari. Chiesa? Di lui colpisce la serenità e la modestia. Ho avuto modo di vederlo a Firenze l'ultimo anno: a parte la forza fisica, mi piace la sua umiltà. Non dà segni di condurre una vita strana fuori dal calcio, anzi mi pare sia molto realista e, mi spiace per Firenze, ma prima o dopo sarà destinato ad andare via. Lo farà con la morte nel cuore. Federico deve molto alla società che l'ha cresciuto, si fa voler bene. Biraghi? E' l'esempio di cosa vuol dire lo spirito di sacrificio, la passione, la volontà. Sono felice di vedere ragazzi che si affermano così, mentre non ho pietà per chi, pieno di tecnica, si butta via".