RMC SPORT - Guerini: "Rinnovo Badelj? Di solito decide il procuratore"

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Guerini, ex giocatore e club manager della Fiorentina, è intervenuto in esclusiva a "Garrisca al Vento!", programma di RMC Sport curato e realizzato dalla redazione di FirenzeViola.it: "Se è finito il campionato dipende dall'elaborazione del lutto, che ognuno supera a suo modo. È importante e complicato il lavoro di Pioli e della società in questo momento. È facile dire che in nome di Astori si farà un grande campionato ma non è affatto giudicabile poi e ogni cosa che accadrà alla fine deve essere ben accetta. Non dimentichiamo che sono ragazzi ai quali Astori è stato vicino tutti i giorni e improvvisamente è venuto a mancare e chi ha vissuto gli spogliatoi sa cosa significa ed è qualcosa difficile da superare. Badelj? Dispiace dirlo ma il 90 per cento dei giocatori fa quello che dicono i procuratori. Mi piacerebbe sentire uno "faccio a modo mio" perciò non so se accadrà nel caso di Badelj. I Della Valle? Io mi auguro che si torni all'unità, per il bene della Fiorentina. Io devo ringraziare la famiglia Della Valle perché ho chiuso il cerchio della mia carriera a Firenze e per la stima che ho della famiglia mi auguro che Astori possa chiudere questa diatriba e ricompattare l'ambiente. E' l'ultima occasione per farlo. Saponara? L'ho visto spesso nell'Empoli e credo che lì fosse un leader, lì si sentiva un principe e di conseguenza lui nella Fiorentina si senta uno dei tanti e subisca questo ma dal punto di vista tecnico è bravo anche se non è facile collocarlo tatticamente".