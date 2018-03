RMC SPORT - Guerini: "Spero che torni unità tra Della Valle e l'ambiente viola"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincenzo Guerini, ex giocatore e club manager della Fiorentina, è intervenuto in esclusiva a "Garrisca al Vento!", programma di RMC Sport curato e realizzato dalla redazione di FirenzeViola.it, dove ha parlato del rapporto tra Della Valle e i tifosi viola: "Io mi auguro che si torni all'unità, per il bene della Fiorentina. Devo ringraziare la famiglia Della Valle perché ho chiuso il cerchio della mia carriera a Firenze. Ho stima della famiglia e mi auguro che l'episodio di Astori possa chiudere questa diatriba e ricompattare l'ambiente. È l'ultima occasione per farlo".

