Andrés Guglielminpietro, ex giocatore anche di Milan e Inter oggi procuratore, ha parlato a RMC Sport Live Show.

Cosa pensi del caso Icardi?

"E' un bel problema per l'Inter anche se io non so esattamente quale sia il problema. Dispiace perché secondo me la fascia da capitano è molto importante ed è sempre bello vedere un argentino così protagonista. Purtroppo non so che cosa è successo e spero che tutto possa rientrare".