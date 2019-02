RMC SPORT - Guglielminpietro: "Milan, Leonardo era convinto della forza di Paquetà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrés Guglielminpietro, ex giocatore anche di Milan e Inter oggi procuratore, ha parlato a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Atalanta-Milan: "Ad oggi non c'è un nuovo Lautaro Martinez pronto a lasciare l'Argentina. Anche perché il calcio italiano è diventato molto esigente quindi non è facile. Ci sono tanti giovani interessanti ma non c'è un Lautaro pronto subito. Vediamo magari a giugno".

Che pensi del lavoro di Gattuso al Milan?

"Gattuso ha passato un periodo tormentato al Milan ma ora sta facendo benissimo. Fra due anni, o anche prima, potranno tornare a essere una prima scelta. La dirigenza sta lavorando molto bene. Sono in contatto con Leonardo perché ho un grandissimo rapporto con lui e lo conosco molto bene da tanto tempo. Anche Paolo Maldini ho giocato spesso in Cina ultimamente ma con il ruolo che ha ora al Milan è più difficile. Sono due persone che lavorano tanto".

Che impatto ha avuto Paquetà con il calcio italiano?

"Quando il Milan l'ha preso io ero a Casa Milan a parlarne proprio con Leonardo e lui mi diceva che Paquetà è un giocatore davvero molto forte. Lo hanno pagato tanto ma Leonardo era convinto del potenziale di questo giocatore. Ha avuto un ottimo impatto con il calcio italiano".

Cosa pensi del caso Icardi?

"E' un bel problema per l'Inter anche se io non so esattamente che cosa sia successo e non voglio immischiarmi in cose che non mi riguardano. Dispiace perché secondo me la fascia da capitano dell'Inter è molto importante ed è sempre bello vedere un argentino così protagonista. Purtroppo non so che cosa è successo ma spero che tutto possa rientrare. Vediamo cosa succederà".

Ti aspettavi questa carriera da allenatore di Conceição?

"Se sei uno tosto con una grande carriera come lui allora riesci a far bene anche in panchina. Conceição come Gattuso, hanno avuto grandi carriere, sono persone che lavorano tanto per raggiungere i propri obiettivi. Conceição è stato per me un grande compagno e sono molto contento per lui. Secondo me Conceição farà carriera anche da allenatore".

Javier Zanetti ora è vicepresidente dell'Inter. Che pensi del suo lavoro?

"E' uno che lavora tanto e credo che avrà sempre più responsabilità. Farà tutta la vita all'Inter e penso che nel corso del tempo sarà chiamato sempre più a fare delle scelte e a prendere delle decisioni".