RMC SPORT - Guidolin: "Sarri, è dura per lo scudetto. Nazionale? È un'idea"

© foto di Federico De Luca

Francesco Guidolin, ex tecnico di Udinese e Palermo tra le altre, ha analizzato il momento del campionato ai microfoni di RMC Sport: "Credo che Sarri voglia tenere lontano dalla pressione la sua squadra, non c'è bisogno di caricarli perchè sono tutti concentrati. Hanno mollato gli obiettivi, lotta contro una squadra abituata a vincere. Sanno che sarà molto complicato con lo scontro diretto fuori casa. Tutti questi atteggiamenti e riflessioni di Sarri è dato dal voler tenere lontani i suoi giocatori dalla pressione. La Lazio? Un periodo di flessione ci sta, non è semplice dopo una trasferta come quella di Kiev. Il pari di ieri per il Bologna è un ottimo punto. La Lazio per me è una delle migliori formazioni del campionato, ha un grande centrocampo e un periodo di flessione ci può stare. Il mio futuro? Non sto aspettando niente, se arriverà qualcosa di interessante sono pronto a valutarla. La Nazionale potrebbe essere un'idea, non l'ho mai allenata, ho bisogno di nuovi stimoli".