RMC SPORT - Gullit: "Gattuso? Servono tre anni per valutarlo"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Balti Touati/PhotoViews

A margine della Hall of Fame della FIGC in corso di svolgimento a Firenze Ruud Gullit, ex stella del Milan anni '90, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della stampa presente. Ecco quanto raccolto da RMC Sport: "Gattuso? Ha appena cominiciato, spero bene. Per valutarlo a pieno ci vuole tempo, almeno tre anni servono. Spero solo che possa far bene. La Juve e la Roma? Credo sia un'impresa impossibile. L'unico quarto di finale aperto credo sia quello del Manchester City. Le italiane in Europa? E' un inizio. Anche il mio Milan il primo anno uscì. Serve pazienza e solo così si può crescere. Adesso è il momento del calcio inglese. L'Italia? E' un paese più grande della mia Olanda, che deve anch'essa rilanciarsi. Bisogna cercare di trattenere i giocatori migliori. Lo scudetto? Il Napoli era vicino alla Juve così come la Roma. Poi si sono allontanate. La Juve ogni anno riesce a fare grandi cose anche con giocatori che costano poco".