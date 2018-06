RMC SPORT - Guly: "Difficile Icardi e Lautaro Martinez insieme"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrés Guglielminpietro, argentino ex centrocampista di Milan e Inter detto Guly, a RMC Sport Live Show: “L’Argentina ha voglia di fare un grande Mondiale ma per farlo serve il miglior Messi, lui è fondamentale”.

Le scelte di Sampaoli hanno fatto discutere. Ti aspettavi l’esclusione di Icardi e Lautaro Martinez?

“Francamente no, sono state fatte delle scelte un po’ rischiose perché entrambi hanno fatto tanti gol e Martinez è un giovane che farà grandissime cose in Italia. Sampaoli ha convocato Aguero e Higuain che però non sono al massimo”.

Icardi e Lautaro Martinez possono giocare insieme?

“Lautaro Martinez fa la punta ma sa giocare anche fuori area, è uno più generoso. Non so se possono giocare insieme anche perché c’è Perisic da sistemare. Nel 4-2-3-1 dietro la punta vedo meglio Rafinha quindi è difficile vederli insieme”.

L’Inter ora è chiamata a fare meglio in campionato dopo la Champions agguantata all’ultima giornata?

“Secondo me nel finale di campionato l’Inter si è avvicinata al gioco della Juventus e con un buon mercato si può puntare a fare meglio di questa stagione e fare bene in coppa”.

Da ex Milan cosa pensi del momento della società rossonera?

“Non so cosa succederà al Milan adesso ma spero che possano tornare ad essere grandi in Italia ed in Europa. Spero tanto che il Milan possa risolvere i propri problemi. Di Gattuso che idea ti sei fatto? Secondo me ha dato una spinta in più al Milan e speriamo continui così. In campionato ha fatto tanti punti ed è arrivato in finale di Coppa Italia. Siamo lontani dal Milan che siamo abituati a vedere ma Gattuso ha saputo dare qualcosa in più”.