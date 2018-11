RMC SPORT - Guly: "Giusto River-Boca a Madrid. L'Argentina deve cambiare"

© foto di

Andrés Guglielminpietro, ex giocatore di Inter, Milan e Boca Juniors, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dell'ufficialità di Madrid come sede della finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors: "Si sapeva che sarebbe stato difficile giocare la partita in Argentina. Ci si aspettava un po' questo caos. Sarebbe stato tristissimo non disputare proprio la finale, almeno così si giocherà la partita. In Argentina bisogna cambiare mentalità, giocare è sicuramente la cosa migliore da fare".