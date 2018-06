RMC SPORT - Guly sull'Argentina: "Serve il miglior Messi. Icardi out? Rischioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrés Guglielminpietro, argentino ex centrocampista di Milan e Inter detto Guly, a RMC Sport Live Show, ha parlato delle chance mondiali dell'Argentina e di alcune esclusioni eccellenti: “L’Argentina ha voglia di fare un grande Mondiale, ma per farlo serve il miglior Messi, lui è fondamentale. - continua Guly – Lautaro e Icardi out? Francamente non me lo aspettavo, sono state fatte delle scelte un po’ rischiose perché entrambi hanno fatto tanti gol e Martinez è un giovane che farà grandissime cose in Italia. Sampaoli ha convocato Aguero e Higuain che però non sono al massimo”.