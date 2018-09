RMC SPORT - Handanovic: "Ostruito su gol. Negato rigore clamoroso"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Queste le parole di Samir Handanovic in zona mista dopo il ko per 1-0 patito dal Parma con la sua Inter a San Siro. "C'è un giocatore del Parma che ostruisce la mia visuale, chi è in zona VAR deve vedere questa cosa. Il rigore non dato? L'ho visto... Non ci dobbiamo attaccare agli alibi ma sono cose successe. Ci hanno negato un rigore clamoroso. A parte questo, serve dare di più. Serve il fuoco dentro, ripartendo da martedì. La Champions League? Meglio per tutti giocare subito, ci mettiamo subito il Parma alle spalle. Il mea culpa di Luciano Spalletti? Le colpe sono di tutti. Io ero al controllo doping, non ho fatto confronti negli spogliatoi ma serve uscirne tutti insieme. La partita? Non possiamo dire di non averci provato, non siamo stati semmai cattivi. Alla fine vogliamo fare punti, stare in alto e queste gare vanno vinte. Switchare dopo questa gara? Vincendo ti rilassi, ora serve ritrovare qualcosa. Cosa temo del Tottenham? Non sono solo Kane, giocano con lo stesso tecnico da anni, mettono in pratica un calcio moderno. La loro forza è la squadra, non i giocatori".