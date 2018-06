RMC SPORT - Hernanes: "Icardi-Higuain? L'età è l'unica grande differenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a RMC Sport l'ex centrocampista di Lazio, Juventus e Inter, Hernanes, ha parlato anche del possibile scambio tra Higuain e Icardi: "Difficile dire chi ci guadagnerebbe. Icardi negli ultimi anni ha fatto cose incredibili, ha fatto una marea di gol, ma Higuain fa minimo 20 gol a stagione. Forse l'età è l'unica grande differenza, come qualità siamo allo stesso livello. Da dirigente non so cosa farei, ma come ho detto prima dipende dagli obiettivi di una società".