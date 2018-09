RMC SPORT - Iachini: "Al Napoli serve un po' di tempo. Inter da vertice"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l'ex allenatore del Sassuolo Giuseppe Iachini, che ha parlato così delle rivali della Juventus in Serie A: "Rispetto alla Juventus il Napoli ha cambiato qualcosa, serve tempo per assorbire le idee tecniche e di campo di Ancelotti. L’Inter ha fatto un grande mercato, vuole dare continuità al lavoro dell’allenatore. Ritengo che abbia i mezzi per stare i vertici”.

Al posto di Ancelotti sarebbe stato soddisfatto del mercato? “Bisogna stare dentro alle situazioni. Magari nella sua idea c’è la volontà di portare avanti più sistemi di gioco, in questo senso va valutato il suo lavoro. È chiaro che se lui ha verificato questo sarà stato soddisfatto del mercato. Io lo vedo come un’ottima squadra, lo scorso anno ha fatto tantissimi punti. Con un po’ di pazienza può tornare a dare noia alla Juventus in vertice”.

La squadra che l’ha stupita di più? “Il Sassuolo è partito molto bene, anche la Fiorentina e il Torino. Ma ci sono troppe poche partite, non è ancora veritiero per il campionato. In più quest’anno si gioca dopo un Mondiale, diversi giocatori sono entrati in ritardo. Bisognerà aspettare almeno altre 6-7 partite e poi verranno fuori i valori".