RMC SPORT - Iago Falque: "A Torino sto bene, felice di restare"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dopo il pareggio in rimonta contro l’Inter: “È un punto importante, ci dà fiducia, entusiasmo ai tifosi e credo che sia un punto molto importante. Il primo tempo non è stato buono, abbiamo commesso qualche errore. Abbiamo cambiato qualcosa nella ripresa e siamo riusciti a riprendere il risultato. Poi si può vincere, si può perdere, ma credo che abbiamo dato una risposta da squadra importante, che vuole fare bene. Il mio futuro? Se il presidente ha detto che il mio futuro è qui non posso aggiungere altro. Io a Torino sto bene, non ho problemi a restare. Soriano è un grandissimo giocatore, l’ho visto anche in Spagna, ci capiamo molto bene. Ognuno ha le sue caratteristiche, il suo gioco. Siamo tutti utili e chiunque può dare una mano. L’Inter? Le abbiamo dato coraggio nel primo tempo, ci siamo presi un po’ di paura, poi abbiamo capito che potevamo farle male. La rimonta credo sia stata merito nostro, non colpa loro”.