RMC SPORT - Incocciati: "Napoli, oggi Insigne è un problema"

Giuseppe Incocciati, ex attaccante sia del Milan sia del Napoli, a RMC Sport Live Show ha parlato così anche in vista della partita di Coppa Italia di questa sera: "Rispetto alla gara di campionato le squadre dovranno mettere in campo ben altro carattere. La gara di questa sera è secca e per il Napoli la Coppa Italia è un obiettivo stagionale. Per il Milan, invece, la preoccupazione più importante è quella di essere in Champions League la prossima stagione ed è quello il vero obiettivo. Credo che la patata bollente questa sera ce l'abbia il Napoli".

Milan-Higuain divorzio inevitabile?

"Credo di sì ma c'erano già state delle avvisaglie. Qualche mese fa non si poteva pensare che il Milan sarebbe stato vincente da questa stagione. Il fair play finanziario mette dei paletti chiari e credo che il Milan lo rivedremo ad alti livelli tra qualche anno. Leonardo e Maldini dovranno fare un lavoro conforme alla storia del Milan".

Ancelotti ha cambiato la filosofia di Sarri ma può vincere un trofeo?

"Sicuramente sì. Da diversi anni il Napoli non vince e credo che Ancelotti questo lo sappia. Il mister ha inserito il suo modo di lavoro in questo Napoli e ha fatto bene alla squadra visto che si sono valorizzati giocatori che con Sarri giocavano poco. Adesso credo che debba risolvere il problema di Insigne che non segna da tante partite e il Napoli non può permettersi di avere un giocatore così importante che non trova la via della rete. Ancelotti sembra essere contento della rosa, ma io se fossi stato De Laurentiis avrei provato a fare qualcosa per puntare alla vittoria dell'Europa League".