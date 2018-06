RMC SPORT - Inter, Antonello: "Icardi? Siamo tranquilli. Vogliamo migliorare"

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a margine della presentazione del nuovo libro di Marco Belinazzo "La fine del calcio italiano". Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Vogliamo tornare a essere competitivi, abbiamo la nostra strategia e l'importante era fare il primo passo, raggiungere la Champions League: adesso vogliamo rinforzare la rosa per la prossima stagione. Gli obiettivi sono chiari, abbiamo parlato con Spalletti e siamo tutti allineati. Vogliamo competere sia in campionato che in Europa e per questo la rosa deve essere rafforzata. Icardi? Non ci dobbiamo preoccupare, è un nostro giocatore e il nostro capitano quindi siamo aassolutamente sereni. Nelle prossime settimane parleremo di rinnovo. Entro il 30 giugno dobbiamo fare le plusvalenze per rispettare il fair play e crediamo di essere in grado di centrare l'obiettivo. Nainggolan? Non vorrei parlare di un singolo ma della squadra e degli obiettivi della società. Cedere un big? Non vogliamo privarci di qualcuno in particolare, dobbiamo pensare al Fair Play ma dall'altra parte dobbiamo continuare a crescere".