RMC SPORT - Inter, Antonello: "Torniamo a vincere come sappiamo fare noi"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

A margine della presentazione, a Milano, del libro "Inter 110, noi siamo fratelli del mondo", l'ad nerazzurro Alessandro Antonello ha parlato così della ricorrenza ai microfoni dell'inviato di RMC Sport: "Sono onorato da interista di poter ricoprire la carica di ad: vuol dire onore ed emozione. Ho il privilegio di lavorare con grandi campioni e leggende. In un club nel quale la famiglia Moratti ha dato il meglio e ci ha resi felici come interisti. Lavoriamo tutti i giorni in maniera importante per dare all'Inter qualcosa che si ispira al passato. I padri fondatori ci hanno consegnato la lealtà sportiva. Noi vogliamo tornare a vincere come sappiamo fare noi. Perché è importante farlo, ma il come lo è altrettanto".