RMC SPORT - Inter, Ausilio: "Caso Lautaro non rientrato: non c'è mai stato"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Arriviamo benissimo a Juve-Inter". Parola di Piero Ausilio, ds nerazzurro raggiunto da TMW e RMC Sport al Gran Galà del Calcio.

Sulle polemiche della gara contro la Roma.

"Ci interessa solo il campo. Abbiamo visto una bella Inter e una bella partita. Bisogna riconoscere il valore della Roma, noi tra l'altro eravamo fuori casa. Siamo andati con il giusto atteggiamento su un campo difficile e ne è venuto fuori uno spettacolo bello per il calcio italiano".

Il caso Lautaro è rientrato?

"Non c'è mai stato un caso, quindi non è rientrato nulla".

Sullo sfogo del padre.

"Spalletti ha detto benissimo, ha detto che ha parlato col ragazzo e si sono chiariti in un secondo. È stato qualcosa di passionale da parte di un papà che ama il figlio, chiuso in pochi secondi".

Ritorno di fiamma per Modric?

"Io penso che a gennaio l'Inter sarà più o meno questa. Stiamo già pianificando l'Inter della prossima stagione, con un certo anticipo".

Perisic?

"Sta mantenendo le aspettative, come tutti i propri compagni. Dà un contributo ogni domenica e anche in settimana, è normale che ci si aspetti sempre qualcosa in più. Abbiamo progetti importanti e ambizioni di fare bene sia in campionato che in Champions League".

Chiellini ha detto che sarà la partita dell'anno.

"Noi ne abbiamo 38, valgono tutte tre punti. È normale che sia importante per il valore e il prestigio dell'avversario, ma i tre punti sono gli stessi contro l'Udinese o il Chievo. Dovremo affrontare la più forte d'Italia e forse d'Europa, con l'idea di rendergli difficile la gara".

Cosa vi porterà Marotta?

"Esperienza, con tutti gli anni che ha passato alla Juve un uomo che fa calcio da tantissimi anni con passione e capacità. Ma troverà anche un club molto forte, fatto di persone e di storie".