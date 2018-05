RMC SPORT - Inter, Ausilio: "Fallimento? Cercatelo da un'altra parte"

Fonte: Dall'inviato a Milano, Alessandro Rimi

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato a margine del Premio Gentleman: "È una partita secca, abbiamo un solo risultato, è il bello del calcio. Lo volevamo a inizio stagione, l'inizio aveva dato - soprattutto gli altri - considerazioni diverse. Siamo lì a giocarci il nostro futuro, è anche bello essere lì per questo".

Su Rafinha e Cancelo. "Non cambia nulla per i riscatti, Champions ed Europa League incidono sul prossimo bilancio, per quello che sono gli obiettivi economici sono legati al fair play, un accordo con la UEFA indipendente alla Champions League. Ci sono i rapporti, le possibilità, che da fine campionato andremo ad affrontare".

Su Icardi. "Il bene dell'Inter è che resti, perché è il nostro capitano: aspettiamo solo la fine del campionato per sedersi al tavolo per aggiustare e prolungare".

Su Barrow. "Al di là dei nomi che hanno preso parte ad Atalanta-Milan, ma noi siamo sempre molto attenti ai giocatori giovani che giocano in Italia e in Europa. Lo abbiamo dimostrato anche l'anno passato, prendendo Bastoni che ora in pochi conoscono perché ha fatto poche presenze, oppure Colidio. Barrow si sta mettendo in mostra, ma lo stiamo seguendo e osservando".

Sull'eventuale mancato approdo in Champions League. "Per me non sarebbe un fallimento, la squadra è migliorata e lo abbiamo dimostrato negli scontri diretti con le altre big. Abbiamo giocatori che ogni giorno ci chiedete di riscattare, un ottimo allenatore, se non il migliore, è tutta una base di partenza per l'anno prossimo. È una stagione positiva, potrebbe essere straordinaria".

Su Skriniar. "È arrivato l'anno scorso, l'idea è quella di farlo rimanere tanto tempo".

Ancora sull'eventuale fallimento. "Noi siamo arrivati a una giornata dalla fine a lottare per l'Europa League, il fallimento lo andate a cercare da un'altra parte. Se si reputa straordinaria l'annata di chi sta lottando con noi per entrare in Champions, non può essere il contrario la nostra".

Sui 20 anni di Inter. "Per noi è stato davvero l'anno 0, sono cambiate tre proprietà, è il primo anno di costruzione. Ci siamo dati una stabilità, in particolare in società. Abbiamo tutti gran voglia di dimostrare di essere all'altezza. Da lì si deve partire, magari non dal quarto posto ma da qualcosa di più. Tante cose hanno funzionato, altre meno, ma dobbiamo andare al di là della singola partita".