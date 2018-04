RMC SPORT - Inter, Candreva: "Non è un punto guadagnato"

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Antonio Candeva ha parlato in mixed zone dopo la sfida fra Inter e Milan, finita zero a zero. Queste le dichiarazioni del calciatore nerazzurro raccolte: "Non ci va bene, meritavamo di vincere, rimane il rammarico di non aver portato a casa i tre punti. Il gol annullato? Hanno deciso così, c’è la Var e decidiamo ogni decisione. Non è un punto guadagnato viste le occasioni e viste non aver subito occasioni, rimane il rammarico di aver perso due punti. Errori di Icardi? Non ci ha detto e non ci deve dire nulla, ci ha fatto vincere tante partite, non è successo nulla. La squadra da seguire è che vogliamo arrivare in Champions, dobbiamo fare la corsa su noi stessi, dobbiamo vincerle tutte".