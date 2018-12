© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio contro il PSV Eindhoven che ha sancito l'eliminazione dalla Champions League dell'Inter, Stefan De Vrij, ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Bruttissima serata, è una delusione molto grande. Non siamo riusciti a passare il turno ed è davvero un gran peccato. Abbiamo preso gol nei primi minuti e avevamo tanto da giocare. Siamo riusciti a pareggiare e poi abbiamo anche cercato di vincere creando qualche occasione ma non ci siamo riusciti. Non so perché non arrivino i risultati. In tutte le partite cerchiamo di vincere ma fatichiamo a trovare questi tre punti".